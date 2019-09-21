Трубу "прослушивают": в ГБР сделали заявление (Фото)

Новости Украины:Директор ГБР Роман Труба сообщил о "прослушке" в его кабинете.

Директор ГБР Роман Труба заявил об обнаружении аппаратуры для прослушивания в его кабинете.

Об этом Труба сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что "прослушка" была профессионально вмонтирована в вентиляцию. Директор ГБР считает, что работали специалисты.

Также сейчас выясняется, спрятана ли аппаратура в одном месте или в нескольких.

По словам Трубы, установление "прослушки" в его кабинете может быть связано с желанием некоторых политиков периодически врываться ко нему в кабинет с возмущением по поводу открытых против них производств.

"На записях ничего интересного про меня быть не может, а вот о состоянии производств, которые мы обсуждали со следователями - да. В том числе, резонансных", - заявил он.

На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа, а именно взрывотехники и специалисты по кибербезопасности. В ГБР ждут результатов расследования.