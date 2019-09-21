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"Украинской охота на ведьм": Трамп обвиняет СМИ в очередной выдумке

"Украинской охота на ведьм": Трамп обвиняет СМИ в очередной выдумке
18:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Президент США Дональд Трамп прокомментировал скандал вокруг его возможного давления на Украину.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал скандал вокруг его возможного давления на Украину, назвав это очередной выдумкой СМИ и "охотой на ведьм" в отношении Украины. Об этом он написал в Twitter.

"Теперь, когда демократы и СМИ фейковых новостей "вылетели в трубу" со всеми своими схемами охоты на ведьм, они пытаются инициировать еще одну, такую же смехотворную, как и предыдущие, назовем ее "украинским охотой на ведьм", - заявил Трамп.

Вместе с тем, он не преминул задеть своего политического конкурента Джо Байдена, назвав его "сонным" Джо и заявив, что СМИ почему-то пытаются его защитить.

"Этого не удастся сделать!" - добавил нынешний глава Белого дома.

Трамп прокомментировал разговор с Зеленским

За сегодня это уже не первое сообщение Дональда Трампа относительно скандала вокруг его, якобы, попыток надавить на официальный Киев. В этот же день он озвучил свою версию событий относительно увольнения в 2016 году генпрокурора Украины Виктора Шокина, заявив, что это было сделано под давлением Джо Байдена, чтобы якобы свернуть расследование против его сына.

Как сообщалось, скандал вокруг Украины и Трампа набирает обороты в США после того, как сотрудник разведки, который обрабатывал телефонный разговор Трампа с "иностранным лидером", которым может быть Президент Украины Владимир Зеленский, подал жалобу своему руководству. Его беспокойство вызывали отдельные высказывания Трампа, которые, по данным американских СМИ, могут трактоваться как давление на украинскую сторону с целью заставить начать расследование против семьи Джо Байдена, который является прямым конкурентом Трампа на следующих выборах президента США.

Сам Трамп отрицает какие бы то ни было упреки о возможном давлении на украинские власти. Вместе с тем, в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз упоминал имя Джо Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

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Позже издание The Washington Post сообщило, что адвокат Трампа Руди Джулиани по крайней мере пять раз общался с помощником Президента Украины Андреем Ермаком. По информации СМИ, Джулиани пытался убедить начать следствие против Байдена, намекнув, что это якобы поможет ускорить встречу президентов Украины и США. Тем временем, украинская сторона пока что публично не согласилась на это.

На следующей неделе запланирована первая встреча президентов Трампа и Зеленского в Нью-Йорке, во время работы 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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Украина, США, Джо Байден, Дональд Трамп.
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