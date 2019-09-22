Порошенко: В условиях войны Украина может не пережить Майдан

Пятый президент Украины, лидер парламентской партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко убежден, что на сегодняшний день государству не нужен Майдан.
Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, комментируя информацию о якобы подготовке им путча.
"У нас сейчас другие условия, сейчас идет война. Вся страна должна быть объединена для того, чтобы дать отпор агрессору... В условиях войны Украина может не пережить Майдан", - отметил он.
"Я - государственник, и я буду делать все возможное, чтобы сохранить государство. И вот государству на сегодняшний день Майдан точно не нужен", - подчеркнул Порошенко.
В то же время экс-глава государства пошутил, посоветовав, с вопросами по организации путча обращаться к народному депутату от "Слуги народа" Елизавете Богуцкой. "У нас есть спикер, и я хотел бы, чтобы каждый имел свою функцию. И она (Богуцкая - ред.) своевременно и заранее сообщит о мерах по организации (путча - ред.)", - сказал Порошенко.
Как известно, в СМИ распространено фото SMS-сообщение депутата от партии "Слуга народа" Елизаветы Богуцкой, которая в переписке сообщила, что экс-президент Петр Порошенко якобы готовит путч на декабрь.