Порошенко: В условиях войны Украина может не пережить Майдан

Новости Украины:Петр Порошенко убежден, что на сегодняшний день государству не нужен Майдан.

Пятый президент Украины, лидер парламентской партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко убежден, что на сегодняшний день государству не нужен Майдан.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, комментируя информацию о якобы подготовке им путча.

"У нас сейчас другие условия, сейчас идет война. Вся страна должна быть объединена для того, чтобы дать отпор агрессору... В условиях войны Украина может не пережить Майдан", - отметил он.

"Я - государственник, и я буду делать все возможное, чтобы сохранить государство. И вот государству на сегодняшний день Майдан точно не нужен", - подчеркнул Порошенко.

В то же время экс-глава государства пошутил, посоветовав, с вопросами по организации путча обращаться к народному депутату от "Слуги народа" Елизавете Богуцкой. "У нас есть спикер, и я хотел бы, чтобы каждый имел свою функцию. И она (Богуцкая - ред.) своевременно и заранее сообщит о мерах по организации (путча - ред.)", - сказал Порошенко.

Как известно, в СМИ распространено фото SMS-сообщение депутата от партии "Слуга народа" Елизаветы Богуцкой, которая в переписке сообщила, что экс-президент Петр Порошенко якобы готовит путч на декабрь.