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Порошенко: Я не боюсь никого и ничего

Порошенко: Я не боюсь никого и ничего
20:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Петр Порошенко высказался о вероятности сесть в тюрьму.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что не боится быть осужденным по многочисленным уголовным делам, которые ведет Государственное бюро расследований, так как у него есть достаточно механизмов защиты.

Об этом Порошенко сообщил во время программы "Рандеву".

Комментируя вероятность сесть в тюрьму, если суды примут решение не в его пользу, пятый президент Украины заявил, что не боится давления со стороны отдельных представителей власти.

"Я не боюсь никого и ничего, моя политсила не боится никого. И ничего у них не получится. Я много лет был в оппозиции. И эти мальчики не первые, кто хотели запроторить Порошенко... И в 2003, и в 2004 году, и когда на канал ("5 канал" - ред.) были "наезды", и в 2007-2008, и в 2012-2013 годах... Ничего у них не получится... Господин Янукович, который шел тем путем, которым сейчас идет ГБР с "благословения", могу так предположить, руководителя ОП Андрея Богдана, близкого партнера Андрея Портнова... Ничего у них не получится", - заявил Порошенко.

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Пятый президент Украины отметил, что уголовные преследования против него в итоге обернутся против всей страны.

"Это будет ударом, в первую очередь, не по Порошенко. Это будет ударом по украинской власти и государству Украина, относительно возврата к политическим преследованиям... Если это будет их выбор - поборемся... У нас есть достаточно механизмов защиты", - резюмировал Порошенко.

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Петр Порошенко, ГБР.
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