СМИ: Украина совершит наблюдательный полет над территорией РФ

Новости Украины:Летчики Украины, Румынии и США в рамках реализации договора по Открытому небу проведут наблюдательный полет над территорией России.

Об этом сообщает официальное издание Минобороны России газета "Красная звезда".

"В период с 23 по 27 сентября в рамках реализации договора совместная миссия Румынии, США и Украины выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на румынском самолёте наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка", - говорится в сообщении.

В ходе полёта по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолёта наблюдения проконтролируют строгое соблюдение согласованных параметров полёта и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Самолёт наблюдения Ан-30 относится к классу самолётов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолёт и установленная на нём аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.

В тоже время РФ планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Словении. Полёт будет выполняться в период с 23 по 27 сентября с аэродрома открытого неба Любляна, его максимальная дальность составит 500 километров.

Российский самолёт наблюдения пройдёт по согласованному маршруту, а словенские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и выполнение положений, предусмотренных договором.