Загороднюк считает оптимальной систему питания армии по каталогу

Новости Украины:Согласно опросу военнослужащих министром обороны новая система питания показывает себя лучше.

Новая система питания военнослужащих по каталогу оправдала себя.

Об этом министр обороны Андрей Загороднюк заявил в интервью Радио Свобода.

По словам министра, недавно во время командировки он провел опрос рядовых военнослужащих, военных поваров, и они ему рассказали, что система питания "по каталогу" лучше предыдущей.

Загороднюк также отметил, что будет добиваться отмены запрета суда относительно перехода воинских частей на новую систему питания.

"Мы будем с этим работать, будем обжаловать, так как считаем, что это неправильное решение. И считаем эту модель абсолютно правильной", - сказал Загороднюк.

Как сообщалось, переход на новую систему питания в украинской армии начался в 2018 году. Системой предусмотрено увеличение набора продуктов с 30 до почти 400 единиц и значительное улучшение уровня и качества питания военнослужащих. В частности, в рацион защитников добавили свежие овощи, фрукты, а также кофе.

По состоянию на июль, 50% военнослужащих Вооруженных сил перешли на новую систему питания по каталогу. Перевод 100% личного состава ВСУ на эту систему планировался до конца 2019 года.

13 августа Окружной админсуд Киева начал рассмотрение иска об отмене системы питания военных по новым стандартам.

Суд также заблокировал перевод воинских частей Минобороны на питание по каталогу в порядке обеспечения иска предпринимательницы Аллы Богдан, оспаривающей эту систему питания, которая, по ее мнению, была внедрена с нарушением процедуры.

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