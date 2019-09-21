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Загороднюк считает оптимальной систему питания армии по каталогу

Загороднюк считает оптимальной систему питания армии по каталогу
14:48 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Согласно опросу военнослужащих министром обороны новая система питания показывает себя лучше.

Новая система питания военнослужащих по каталогу оправдала себя.

Об этом министр обороны Андрей Загороднюк заявил в интервью Радио Свобода.

По словам министра, недавно во время командировки он провел опрос рядовых военнослужащих, военных поваров, и они ему рассказали, что система питания "по каталогу" лучше предыдущей.

Загороднюк также отметил, что будет добиваться отмены запрета суда относительно перехода воинских частей на новую систему питания.

"Мы будем с этим работать, будем обжаловать, так как считаем, что это неправильное решение. И считаем эту модель абсолютно правильной", - сказал Загороднюк.

Как сообщалось, переход на новую систему питания в украинской армии начался в 2018 году. Системой предусмотрено увеличение набора продуктов с 30 до почти 400 единиц и значительное улучшение уровня и качества питания военнослужащих. В частности, в рацион защитников добавили свежие овощи, фрукты, а также кофе.

По состоянию на июль, 50% военнослужащих Вооруженных сил перешли на новую систему питания по каталогу. Перевод 100% личного состава ВСУ на эту систему планировался до конца 2019 года.

13 августа Окружной админсуд Киева начал рассмотрение иска об отмене системы питания военных по новым стандартам.

Загорднюк: ВМС Украины нужно срочно реформировать

Суд также заблокировал перевод воинских частей Минобороны на питание по каталогу в порядке обеспечения иска предпринимательницы Аллы Богдан, оспаривающей эту систему питания, которая, по ее мнению, была внедрена с нарушением процедуры.

Напомним, в Генеральном штабе проводят работу над реализацией разведения сил на Донбассе с учетом принципов безопасности.

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Армия, Военные, Система питания, Андрей Загороднюк, Питание в армии.
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