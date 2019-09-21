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"Разведение, а не отступление": Генштаб готовит план по Донбассу

"Разведение, а не отступление": Генштаб готовит план по Донбассу
13:02 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В Генеральном штабе проводят работу над реализацией разведения сил на Донбассе с учетом принципов безопасности.

Над новым планом разведения сил и средств от линии разграничения на Донбассе уже активно работают эксперты Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сообщил в интервью "Радио Свобода" министр обороны Андрей Загороднюк.

По словам министра, план разведения сил в ходе разработки будет учитывать все возникающие риски, а его текст будет доступен общественности.

Загороднюк подчеркивает, что процесс разведения сил произойдет не синхронно на всех участках, а лишь на определенных территориях. В ходе отведения вооружения будет вестись наблюдение за обеими сторонами конфликта на Донбассе. Министр обороны добавил, что на всех территориях состоятся мероприятия по разъяснению технических, логистических и других моментов операции, в том числе будут учитываться вопросы безопасности.

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Отвод вооружения от линии разграничения нельзя называть отступлением, подчеркивает Загороднюк, это, по его словам, будет технически правильным разведением сил.

Министр также акцентировал внимание на то, что на Донбассе уже существует система укреплений, поэтому этот процесс не пройдет без предварительной подготовки личного состава. Украинская сторона также будет тщательно наблюдать за разведением сил врага.

Напомним, Россия на заседании ТКГ заблокировала определение возможной даты разведения в районе Золотого и Петровского.

Украинская сторона совместного Центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщила об очередном нарушении режима прекращения огня на Донбассе со стороны боевиков.

 
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Донбасс, ВСУ, Генштаб, Линия разграничения, Разведение сил, ООС, Андрей Загороднюк.
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