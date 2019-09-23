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Понедельник, 23.09.2019
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Зеленский начал рабочую поездку в США

Зеленский начал рабочую поездку в США
10:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский начал свой рабочий визит в США, где посетит заседание ООН и встретится с американскими лидерами.

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 23 сентября, начинается визит в Соединенные Штаты Америки для участия в Генеральной ассамблее ООН.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в Twitter.

“Сегодня Владимир Зеленский начинает визит в США для участия в Генеральной ассамблее ООН”, - отметила она.

Президент Владимир Зеленский 23-26 сентября будет находиться с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки, где примет участие в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Он выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.

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Кроме того, в Нью-Йорке глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных стран, в частности с президентом США Дональдом Трампом.

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США, ООН, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Юлия Мендель.
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