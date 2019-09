Зеленский начал рабочую поездку в США

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 23 сентября, начинается визит в Соединенные Штаты Америки для участия в Генеральной ассамблее ООН.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в Twitter.

“Сегодня Владимир Зеленский начинает визит в США для участия в Генеральной ассамблее ООН”, - отметила она.

Президент Владимир Зеленский 23-26 сентября будет находиться с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки, где примет участие в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Today, @ZelenskyyUa starts his visit to the USA to participate in the #UNGA2019

