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Импичмент возможен: Зеленский подписал закон

Импичмент возможен: Зеленский подписал закон
11:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский подписал закон об импичменте.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)" (№1012).

Как сообщается на сайте парламента, 23 сентября законопроект был "возвращен с подписью президента".

Как известно, 10 сентября Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №1012, согласно которому парламент может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или другого преступления.

В случае включения в повестку дня вопроса об инициировании импичмента Верховная Рада создает специальную временную следственную комиссию для проведения расследования факта и обстоятельств совершения президентом государственной измены или иного преступления.

Зеленский начал рабочую поездку в США

После принятия Верховной Радой решения об обвинении президента парламент должен обратиться в Конституционный и Верховный суды. "В случае получения заключений Конституционного суда и Верховного суда соответственно о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или иного преступления, Верховная Рада… принимает решение о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента… Постановление считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/4 народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады", - говорится в законопроекте.

В случае непринятия Верховной Радой постановления об импичменте председательствующий от имени парламента приносит главе государства извинения.

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Верховная Рада, Законопроект, Импичмент, Указ президента, Владимир Зеленский.
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