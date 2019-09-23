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Ковалив - новая заместитель Богдана: кто она

Ковалив - новая заместитель Богдана: кто она
12:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Глава офиса Национального инвестсовета Юлия Ковалив назначена заместителем руководителя ОП.

Президент Владимир Зеленский назначил Юлию Ковалив заместителем руководителя Офиса Президента.

Соответствующий указ №714 / 2019 от 20 сентября опубликован в понедельник на сайте главы государства.

"Назначить Ковалив Юлию Игоревну заместителем Руководителя Офиса Президента Украины", - отмечается в документе.

Юлия Ковалив родилась 9 января 1985 в г. Ивано-Франковске. Образование получала в Национальном университете "Киево-Могилянская академия", где училась на факультете экономических наук, и в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Помощник Зеленского сообщил, когда будет следуйщий обмен между Украиной и РФ

С 26 июня 2015 по ноябрь 2016 года - первый заместитель министра экономического развития и торговли.

11 сентября этого года была назначена членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

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Все по теме:

Владимир Зеленский, ОП, Юлия Ковалив, Андрей Богдан, Офис Президента.
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