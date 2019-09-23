Ковалив - новая заместитель Богдана: кто она

Новости Украины:Глава офиса Национального инвестсовета Юлия Ковалив назначена заместителем руководителя ОП.

Президент Владимир Зеленский назначил Юлию Ковалив заместителем руководителя Офиса Президента.

Соответствующий указ №714 / 2019 от 20 сентября опубликован в понедельник на сайте главы государства.

"Назначить Ковалив Юлию Игоревну заместителем Руководителя Офиса Президента Украины", - отмечается в документе.

Юлия Ковалив родилась 9 января 1985 в г. Ивано-Франковске. Образование получала в Национальном университете "Киево-Могилянская академия", где училась на факультете экономических наук, и в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

С 26 июня 2015 по ноябрь 2016 года - первый заместитель министра экономического развития и торговли.

11 сентября этого года была назначена членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".