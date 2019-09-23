Помощник Зеленского сообщил, когда будет следуйщий обмен между Украиной и РФ

Новости Украины:Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассчитывает, что через месяц будут согласованы списки людей для следующего этапа обмена.

Об этом он заявил в интервью интернет-изданию "Левый берег". "Есть люди, которые находятся на территории Российской Федерации, Крыма, есть те, которые на неподконтрольных территориях. По согласованию этих списков постоянно работает группа в Минске, поскольку их нужно подтвердить не только с нашей, но и с той стороны. Работа достаточно кропотливая", - сказал Ермак.

"Это (возвращение 35 граждан Украины, удерживаемых Россией – ред) был только первый этап. Зеленский всегда декларирует, что принцип возвращения всех незаконно удерживаемых Россией граждан Украины записан в Минских соглашениях и является для нас приоритетом. Мы хотим, чтобы все наши люди вернулись домой", - отметил помощник президента.

По словам Ермака, над формированием конкретных списков продолжается работа. "Я не могу сейчас назвать конкретные цифры, это сотни людей. Думаю, мы выйдем на конкретные цифры где-то через месяц. Сейчас мы работаем над согласованием количества людей, чтобы перейти к процессу согласования сроков освобождения этой группы", - сказал он.

Ермак подчеркнул, что команда Зеленского делает все, чтобы следующий этап обмена произошел как можно быстрее.

Как сообщалось ранее, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных. Среди них: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.