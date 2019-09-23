Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Зеленский начал рабочую поездку в США
Зеленский начал рабочую поездку в США
У Зеленского заявили о желании прекратить войну и реинтегрировать Донбасс
У Зеленского заявили о желании прекратить войну и реинтегрировать Донбасс
Наставник Аталанты похвалил Малиновского
Наставник Аталанты похвалил Малиновского
"Мстители: Финал" будет бороться за золотую статуэтку "Оскар" 2020
"Мстители: Финал" будет бороться за золотую статуэтку "Оскар" 2020

Помощник Зеленского сообщил, когда будет следуйщий обмен между Украиной и РФ

Помощник Зеленского сообщил, когда будет следуйщий обмен между Украиной и РФ
11:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассчитывает, что через месяц будут согласованы списки людей для следующего этапа обмена.

Об этом он заявил в интервью интернет-изданию "Левый берег". "Есть люди, которые находятся на территории Российской Федерации, Крыма, есть те, которые на неподконтрольных территориях. По согласованию этих списков постоянно работает группа в Минске, поскольку их нужно подтвердить не только с нашей, но и с той стороны. Работа достаточно кропотливая", - сказал Ермак.

"Это (возвращение 35 граждан Украины, удерживаемых Россией – ред) был только первый этап. Зеленский всегда декларирует, что принцип возвращения всех незаконно удерживаемых Россией граждан Украины записан в Минских соглашениях и является для нас приоритетом. Мы хотим, чтобы все наши люди вернулись домой", - отметил помощник президента.

По словам Ермака, над формированием конкретных списков продолжается работа. "Я не могу сейчас назвать конкретные цифры, это сотни людей. Думаю, мы выйдем на конкретные цифры где-то через месяц. Сейчас мы работаем над согласованием количества людей, чтобы перейти к процессу согласования сроков освобождения этой группы", - сказал он.

"Списки удерживаемых украинцев уже передали Москве": Денисова об обмене заключенных

Ермак подчеркнул, что команда Зеленского делает все, чтобы следующий этап обмена произошел как можно быстрее.

Как сообщалось ранее, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных. Среди них: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Путин, Обмен, Владимир Зеленский, Андрей Ермак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Синоптики советуют готовиться к заморозкам
02 Операторам запретят снимать деньги со счетов абонентов без предупреждения
03 Порошенко: Я не боюсь никого и ничего
04 Xiaomi Mi Mix Alpha: тизер нового смартфона (Фото)
05 "Скандальный" разговор Трампа и Зеленского: Байден требует расследования
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют 23 сентября: доллар и евро заметно подешевели
Курс валют 23 сентября: доллар и евро заметно подешевели
Утром - весна, ночью - зима: прогноз погоды на 23 сентября
Утром - весна, ночью - зима: прогноз погоды на 23 сентября
Названо имя нового советника Кличко: кто он
Названо имя нового советника Кличко: кто он
&quot;Эмми&quot; 2019 - список победителей в главных категориях (Видео)
"Эмми" 2019 - список победителей в главных категориях (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь