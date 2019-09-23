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Министр объявила сколько нужно для повышения зарплаты педагогам

Министр объявила сколько нужно для повышения зарплаты педагогам
13:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что на повышение зарплаты педагогам необходимо 45 млрд гривен.

Правительство видит приоритетом повышение зарплат педагогов, но для этого нужно разработать действенный инструмент.

Об этом министр образования и науки Анна Новосад сказала в интервью “Украинской правде”.

"Для нас точно будет приоритетом повышение социального статуса и зарплат педагогов. Мы будем придерживаться положений Закона "Об образовании", где четко указано, что до 2025 года должны выйти на 4 прожиточных минимума наименьшего должностного оклада педагога. ... Работаем с Минфином, с премьером, чтобы повысить зарплаты педагогам, но в ближайшее время будет немножко другой инструмент, как это сделать", - сказала Новосад.

Она отметила, что постановление Кабинета министров под руководством Владимира Гройсмана о повышении заработных плат учителям от 20 до 70%, принятое 10 июля 2019 года, требует больших дополнительных расходов из госбюджета, но не предусматривает источников этих расходов.

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По словам Новосад, на повышение педагогам зарплаты с 1 января 2020 года нужны 45 млрд грн.

Вместе с тем она отметила, что решение по этому вопросу будет предложено ко второму чтению бюджета на 2020 год в парламенте.

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Все по теме:

Госбюджет, Зарплата, Кабмин, Минфин, Министр образования и науки, Анна Новосад.
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