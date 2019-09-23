Богдан остается: суд отклонил жалобу на главу Администрации Зеленского

Новости Украины:Верховный Суд отклонил жалобу на назначение Андрея Богдана главой Администрации Президента.

Большая Палата Верховного Суда отклонила апелляционную жалобу по делу о признании противоправным и отмене Указа Президента Украины от 21 мая 2019 № 304/2019 "О назначении Андрея Богдана главой Администрации Президента Украины".

Текст постановления опубликован в Едином реестре судебных решений.

"Поскольку суд первой инстанции, вынося обжалуемое определение, не допустил нарушений норм процессуального права, приведенные жалобщиком доводы не опровергают изложенных в судебном решении выводов, апелляционную жалобу следует оставить без удовлетворения", - говорится в постановлении.

Напомним, в своем исковом заявлении истец просил признать противоправным и подлежащим отмене указ о назначении Андрея Богдана. По мнению истца, это назначение противоречило пункту 5 части первой и пунктом 1 части второй статьи 3 Закона Украины от 16 сентября 2014 №1682-VII "Об очистке власти", поскольку на Богдана распространяется запрет занимать должность главы Администрации Президента Украины.

Отказывая в открытии производства по делу, суд первой инстанции исходил из того, что Указ является актом индивидуального действия. Право на обжалование индивидуального акта субъекта властных полномочий предоставлено лицу, в отношении которого этот акт принят или прав, свобод и интересов которого он непосредственно касается. Административным судом рассматриваются дела по восстановлению законности и правопорядка в публичных правоотношениях.

29 мая 2019 Кассационный суд в составе Верховного Суда также постановил, что дело не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства.

Не согласившись с таким судебным решением, жалобщик подал в Большую Палату Верховного Суда апелляционную жалобу, в которой просил отменить постановление Кассационного административного суда от 29 мая 2019 года, а дело направить для продолжения рассмотрения по существу в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда.

6 августа 2019 года Большая Палата Верховного Суда открыла апелляционное производство и назначила дело к апелляционному рассмотрению в порядке письменного производства без вызова ее участников на 18 сентября 2019 года.

Напомним, глава офиса Национального инвестсовета Юлия Ковалив назначена заместителем руководителя ОП.