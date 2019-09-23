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В НАБУ ответили Зеленскому: Горячая линия будет перегружена звонками

В НАБУ ответили Зеленскому: Горячая линия будет перегружена звонками
17:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: НАБУ

Новости Украины:Владимир Зеленский дезинформировал украинцев, направив потенциальных желающих сообщить о фактах коррупции на горячую линию НАБУ.

Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) после видеообращения президента Украины Владимира Зеленского с призывом к гражданам сообщать на горячую линию НАБУ о фактах коррупции заявил, что Бюро не занимается расследованием всех коррупционных преступлений.

"Совет общественного контроля подчеркивает: Национальное антикоррупционное бюро Украины не расследует все коррупционные преступления. (…) Из-за ложной информации о полномочиях Бюро горячая линия НАБУ будет перегружена звонками о нарушениях, не подследственных органу", - говорится в заявлении Совета общественного контроля НАБУ на странице в Фейсбуке.

Так, детективы Бюро занимаются уголовными коррупционными правонарушениями, совершенными высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, и представляющими угрозу национальной безопасности.

В Совете опасаются, что из-за видеообращения президента может произойти дестабилизация работы Бюро и может возникнуть шквал негатива населения. "Большинство граждан не являются специалистами в Уголовном процессуальном кодексе Украины и полностью доверяют словам президента. Следовательно, граждане будут требовать от органа расследования дел, которые ему не подследственны", - прогнозируют в Совете общественного контроля.

"Призываем президента растолковать сферу ответственности НАБУ и указать, что по поводу коррупционных преступлений, которые не входят в компетенцию НАБУ, нужно обращаться в Национальную полицию Украины, Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины", - говорится в заявлении.

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В Совете общественного контроля НАБУ также отметили, что если президент хочет помочь правоохранительным органам в борьбе с коррупцией, то "предлагаем ему рассмотреть вопрос универсальной горячей линии для сообщений о коррупционных правонарушениях".

На сайте Совета приводится перечень должностных лиц и статей Уголовного кодекса Украины, которыми занимается НАБУ.

Ранее президент Зеленский призвал украинцев сообщать о фактах взяточничества и коррупции на горячую линию НАБУ.

"Сейчас я обращаюсь к гражданам: если от вас требуют взятку, предлагают откат или какую-то другую коррупционную схему, пожалуйста, не молчите. Не нужно писать в соцсетях "всё пропало", "эти такие же, как те", "Зеленский поставил своих "решал". Вот телефон 0 800 503 200 – это горячая линия НАБУ, звоните и сообщайте, а правоохранительные органы будут реагировать и наказывать", - сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook в понедельник.

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Коррупция, НАБУ, Владимир Зеленский.
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