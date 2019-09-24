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Более 100 миллиардов: министр обороны назвал ожидаемую сумму бюджета

Более 100 миллиардов: министр обороны назвал ожидаемую сумму бюджета
11:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Загороднюк ожидает, что Минобороны получит более 102,5 миллиарда.

Министр обороны Андрей Загороднюк надеется, что бюджет ВСУ на следующий год будет увеличен.

Об этом он сказал в интервью ВВС News Украина.

"Продолжается бюджетный процесс. Нам минимум нужно держаться того процента от ВВП, который был до этого. Силовой блок - это 5,4%, а дальше - вопрос, над которым мы работаем с СНБО и правительством. Мы разрабатываем предложения по его увеличению. Единственное, что увеличение не должно быть одинаковым, ведь у нас есть некоторые категории, которые нуждаются в этом больше. Это связано с тем, что экспертная составляющая для некоторых категорий намного больше, чем для других. То есть нам нужно содержать наиболее талантливых и подготовленных", - сказал он.

Загороднюк отметил, что озвученная цифра бюджета 102,5 млрд. не является окончательной. "Это предварительные данные. Этот процесс продолжается, потому что есть еще нераспределенная сумма ... Мы думаем, что общая сумма будет другой", - сказал он.

Министр объяснил, что речь идет и о средствах, которые закладывают для СНБО.

Он считает подход, когда СНБО получает больше денег, а потом решает, кому их давать - нормальным. "На самом деле такое было и раньше, СНБО утверждала объемы финансирования, просто это делалось до того, как подавалось в Верховную Раду", заметил министр.

Загороднюк: Развитие ВМС — это приоритет министерства

Как сообщалось, 15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2020 год.

В пятницу, 20 сентября, на пленарном заседании Верховной Рады Украины министр финансов Оксана Маркарова представила проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

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ВМС, Кабмин, Донбасс, ВСУ, Андрей Загороднюк.
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