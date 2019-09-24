В СНБО опровергли заявления СМИ о введении санкций против двух украинских телеканалов

Новости Украины:СНБО ожидает выводы СБУ о деятельности телеканалов "112" и NewsOne, на основании которых будет принято решение о введении санкций.

Аппарат Совета национальной безопасности обороны Украины ответил на некорректные информационные сообщения, суть которых сводилась к тому, что "СНБО Украины не будет вводить санкции против телеканалов 112 и NewsOne".

Об этом говорится на сайте СНБО.

В ведомстве отметили, что они ожидают на выводы СБУ о деятельности двух украинских телеканалов и только на основании этих заключений станет известно, будет ли принято решении относительно наложения на них санкций.

Предложения ВР по применению санкций, внесенные Постановлением Верховной Рады Украины от 4 октября 2018 № 2589-VIII "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", рассмотрели на заседании СНБО Украины 19 марта 2019 .

Аппарат СНБО сообщил, что на данный момент СБУ не предоставила факты, которые подтвердят участие указанных юридических лиц в террористической деятельности, однако Служба продолжает работу.