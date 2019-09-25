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Зеленский в ООН: Устойчивому развитию Украины препятствует российская агрессия
Зеленский в ООН: Устойчивому развитию Украины препятствует российская агрессия
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Зеленский в ООН: Устойчивому развитию Украины препятствует российская агрессия

Зеленский в ООН: Устойчивому развитию Украины препятствует российская агрессия
03:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:На пути Украины устойчивого развития есть два барьера.

На пути Украины согласно программе Целей устойчивого развития находятся два барьера: сопротивление реформам и агрессия РФ. Об этом Президент Украины заявил в выступлении на саммите Целей устойчивого развития ООН.

“Украина избрала верный путь развития, а теперь пришло время двигаться по нему быстрее и, главное, увереннее. На этом пути сегодня существуют два барьера. Первый - это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление. Но с этим мы, новая украинская власть, обязательно справимся. Второй барьер гораздо сложнее, и нам его не преодолеть без вашей поддержки, без международной поддержки. Это война вследствие российской агрессии против Украины”, - отметил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул: ни одно государство не достигнет устойчивого развития без мира и чувства безопасности, добавив, что “устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов”.

“Устойчивое развитие невозможно там, где господствуют агрессивные геополитические стратегии, способствующие вторжению в другие государства и нарушению прав и свобод человека”, - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины напомнил, что из-за оккупации Крыма и части Донбасса разрушена критически важная инфраструктура и промышленные объекты, потеряны сложившиеся межотраслевые связи. На оккупированной территории осталось 80% угольных шахт и банковские активы на $5 млрд, а украинское государство потеряло более 15% ВВП и 15% промышленного производства.

Но самое главное, что потеряла Украина, - более 13 тысяч граждан, подчеркнул Зеленский.

“Это не только профессиональные военные, но и известные добровольцы. Среди погибших есть медики, педагоги, спортсмены, ученые, исследователи, художники, музыканты, журналисты, правозащитники. Каждый мог бы сделать свой вклад для развития не только Украины, а и всего мира. Но это, увы, теперь невозможно”, - констатировал Президент Украины.

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В то же время он выразил уверенность, что вместе с международными партнерами политико-дипломатическим путем удастся добиться возвращения украинских территорий, прекращения войны, и - в конце концов - торжества мира.

“Это наша цель номер один. Чтобы бок о бок с государствами-членами ООН мы без барьеров могли двигаться вперед для достижения целей устойчивого развития и вместе строить новый мир. Мир свободный от бедности, голода, заболеваний и, самое главное, свободный от войн. Уверен, что на следующее десятилетие это станет задачей каждого мирового лидера”, - подытожил Зеленский.

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ООН, Развитие Украины, Владимир Зеленский, Российская агрессия, Зеленский в ООН.
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