Зеленский на встрече с Бабишем пригласил бизнес Чехии активно заходить в Украину

Новости Украины:Президент Украины отметил позитивную динамику двусторонней торговли и пригласил чешские компании активно осваивать украинский рынок.

В рамках участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем. Об этом сообщает Офис Президента.

«Глава государства отметил последовательную и мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Чехии. Он также выразил благодарность чешской стороне за гуманитарную и финансовую помощь. Отдельное внимание уделили состоянию и перспективам развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», - говорится в сообщении.

Собеседники подчеркнули взаимную настроенность на активизацию политического диалога между двумя странами. Владимир Зеленский пригласил Андрея Бабиша посетить Украину с визитом.