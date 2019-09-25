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Зеленский на встрече с Бабишем пригласил бизнес Чехии активно заходить в Украину

Зеленский на встрече с Бабишем пригласил бизнес Чехии активно заходить в Украину
05:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины отметил позитивную динамику двусторонней торговли и пригласил чешские компании активно осваивать украинский рынок.

В рамках участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем. Об этом сообщает Офис Президента.

«Глава государства отметил последовательную и мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Чехии. Он также выразил благодарность чешской стороне за гуманитарную и финансовую помощь. Отдельное внимание уделили состоянию и перспективам развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», - говорится в сообщении.

Зеленский в ООН: Устойчивому развитию Украины препятствует российская агрессия

Собеседники подчеркнули взаимную настроенность на активизацию политического диалога между двумя странами. Владимир Зеленский пригласил Андрея Бабиша посетить Украину с визитом.

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Все по теме:

Чехия, Бизнес, Владимир Зеленский, Андрей Бабиш, Сессия Генассамблеи ООН.
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