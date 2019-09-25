Зеленский на встрече с Бабишем пригласил бизнес Чехии активно заходить в Украину

В рамках участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем. Об этом сообщает Офис Президента.
«Глава государства отметил последовательную и мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Чехии. Он также выразил благодарность чешской стороне за гуманитарную и финансовую помощь. Отдельное внимание уделили состоянию и перспективам развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», - говорится в сообщении.
Собеседники подчеркнули взаимную настроенность на активизацию политического диалога между двумя странами. Владимир Зеленский пригласил Андрея Бабиша посетить Украину с визитом.