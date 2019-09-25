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Зеленский сообщил, как будут возвращать Крым

Зеленский сообщил, как будут возвращать Крым
10:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский рассказал, что украинские территории будут возвращать с помощью международных партнеров и дипломатией.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что благодаря поддержке международных партнеров удастся достичь возвращения украинских территорий политико-дипломатическим путем, прекращения войны и установления мира. Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом Зеленский заявил во время участия в Диалоге лидеров на Саммите ООН по вопросам Целей устойчивого развития в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США).

"Ни одно государство не достигнет устойчивого развития без мира и чувства безопасности. Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов, невозможно там, где господствуют агрессивные геополитические стратегии, аплодируют вторжению в другие государства и нарушению прав и свобод человека", - сказал он.

Президент заверил, что Украина предана своим обязательствам относительно Целей устойчивого развития - для их достижения созданы национальные стратегические рамки, функционирует механизм внедрения целей и мониторинга этого процесса. "Нашими задачами являются существенный рост экономики для преодоления бедности и повышение занятости населения, действенная реформа правоохранительных и судебных органов, завершение реформы децентрализации", - уточнил глава государства.

Однако, по его словам, показатели Украины могут и должны быть значительно лучше, ведь страна выбрала правильный путь к развитию, и теперь пришло время двигаться по нему быстрее и увереннее. "На этом пути сегодня два барьера. Первый - это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы встречают сопротивление. Но с этим новая украинская власть обязательно справится. Второй барьер гораздо сложнее. И нам его не одолеть без международной поддержки. Это война вследствие российской агрессии против Украины", - подчеркнул Зеленский. Президент напомнил, что из-за оккупации Крыма и части Донбасса в Украине была разрушена критически важная инфраструктура и промышленные объекты, утрачены межотраслевые связи.

Зеленский позовет Трампа в Украину (Видео)

"Но самое главное - Украина потеряла более 13 тысяч граждан. Это не только профессиональные военные, но и добровольцы. Среди погибших есть медики, педагоги, спортсмены, ученые, исследователи, художники, музыканты, журналисты, правозащитники. Каждый мог бы сделать свой вклад в развитие не только Украины, но и всего мира. Но это, к сожалению, невозможно", - подчеркнул глава государства. "Впрочем, я верю, что вместе с международными партнерами, политико-дипломатическим путем мы сможем добиться возвращения наших территорий, прекращения войны и господства мира. И это - наша цель номер один. Для того чтобы бок о бок с государствами-членами ООН мы без барьеров могли двигаться вперед для достижения других Целей устойчивого развития и вместе строить новый мир, свободный от бедности, голода, болезней и войн", - резюмировал президент Украины.

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Все по теме:

США, Крым, ООН, Донбасс, Владимир Зеленский, Оккупация Крыма, Саммит ООН.
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