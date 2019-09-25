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В Кабмине хотят разместить все министерства в одно месте

В Кабмине хотят разместить все министерства в одно месте
11:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Дмитрий Дубилет предложил объединить все министерства в одном здании для лучшей работы.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в рамках оптимизации работы правительства предлагает все министерства разместить в здании КМУ на улице Грушевского.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Так, глядишь, все министерства смогут съехаться в одно здание на Грушевского, а не занимать кучу недвижимости по Киеву", - обращается Дубилет к своим подписчикам в соцсети.

Он намерен к концу следующего года централизовать все, что можно, где это не будет мешать эффективной работе. Министр уверен, что в этой централизации есть большой потенциал не только с министерствами, но и с другими органами власти, вплоть до регионов.

"Само собой, чтобы эффективно все централизовать многие функции нужно упростить и перевести в электронную форму", - добавил он.

Дубилет объяснил, что сейчас министерства выполняют большое количество функций, которые дублируются между собой - бухгалтерия, базовое IТ, документооборот и многое другое. Всего предварительно в правительстве насчитали таких 19 направлений. Каждый министр возглавляет огромную структуру, но большинство сотрудников вынуждены заниматься не формированием или реализацией политик, а поддерживать эти функции.

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"С одной стороны, каждое министерство сейчас является отдельным юрлицом, и многие атрибуты им предусматриваются по закону. С другой стороны, до последнего времени министры часто пытались отделиться друг от друга стенами (в прямом и переносном смысле), а не работать, как одна команда - даже в таких банальных вопросах, как экономия на масштабе (economy of scale)", - подчеркнул министр КМУ.

Именно поэтому, добавил он, договорился с новым Министерством цифровой трансформации, что они не будут набирать людей в два департамента (кадры и бухгалтерия), а будут "аутсорсить" ресурсы Секретариата КМУ.

По убеждению Дубилета, реформирование Кабмина позволит сэкономить бюджетные средства и сделает работу правительства более эффективной.

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Кабмин, КМУ, Реформа, Алексей Гончарук, Дмитрий Дубилет.
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