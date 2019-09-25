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Богдан: Встреча Путина и Зеленского возможна только в "нормандском формате"

Богдан: Встреча Путина и Зеленского возможна только в "нормандском формате"
14:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твитер

Новости Украины:Андрей Богдан заявил, что в данный момент Владимир Зеленский и Владимир Путин могут встретиться только формате "нормандского четверки".

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что на данном этапе переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможны только в рамках "нормандского формата".

Корреспондент программы "60" минут ("Россия-1") "на полях" Генассамблеи ООН поинтересовался у Богдана, возможны ли переговоры Путина и Зеленского. "Мне кажется, они обязательно будут. Единственное - кто будет еще присутствовать на этих переговорах, вот вопрос", - ответил Богдан.

На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду нормандский формат, он сказал: "Нормандский формат, конечно".

На просьбу уточнить, состоится ли саммит "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) в октябре, Богдан сказал: "Мы очень надеемся на это".

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"Мы считаем, что можно решить (в рамках нормандского формата) все (все вопросы). Но это зависит в большей части от желания руководства России", - сказал шеф Офиса Зеленского.

На вопрос, наступило ли потепление в отношениях между Россией и Украиной, Богдан сказал: "Можно считать по-разному, но я вижу, что есть диалог, а диалог это уже первый шаг".

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Все по теме:

Россия, ООН, Владимир Путин, Владимир Зеленский, "Нормандская четверка", Андрей Богдан, Офис президента Украины.
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