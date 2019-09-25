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Зеленский: На меня давить никто не может

Зеленский: На меня давить никто не может
11:30 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото:president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов о давлении Дональда Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп не давил на него во время июльского разговора, потому что на него может давить только один человек в мире.

Источник: YouTube-канал "Россия 24".

Прямая речь: "На мене ніхто не може тиснути, тому що я президент незалежної країни. На мене тиснути може, до речі, тільки одна людина. На мене тиснути може тільки мій син, якому 6 років".

О том, будет ли что-то просить у Трампа: "Ще раз можу сказати. Ми можемо говорити про підтримку. А про "просить" – это точно не про Украину. Украина — новая страна, сильная, ни у кого ничего не просит, сами можем кому-то помочь".

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Отвечая на вопрос, хочет ли он расширить "нормандский формат" и пригласить США или Великобританию, Зеленский сказал, что сейчас начинается работа в формате четырех стран, а что будет дальше – будет видно.

Зеленский не остановился, чтобы дать комментарии росСМИ, он отвечал на вопросы на ходу. Все свои реплики президент Украины говорил либо на украинском, либо начинал на украинском, а дальше продолжал на русском.

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США, ООН, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Саммит ООН.
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