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Кабмин объявил конкурс на вакантные должности руководителей госструктур

Кабмин объявил конкурс на вакантные должности руководителей госструктур
15:14 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:На сегодняшнем заседании было принято решение уволить руководителей высших государственных структур, по причине не эффективности их работы и коррупции.

В Кабмине вскоре объявят конкурс на вакантные должности в госслужбах.

Об этом на брифинге заявил Алексей Гончарук.

Он сообщил, что на сегодняшнем заседании было принято решение уволить руководителей высших государственных структур, по причине не эффективности их работы и коррупции.

Это решение коснулось ”Укравтодор", ГАСИ, Национального агентства Украины по вопросам государственной службы, "Укртрансбезопасность", Государственной службы геологии и недр и Государственного агентства лесных ресурсов.

Гончарук отметил, что будет конкурс на должности и в течении 10 дней будут выбирать глав органов.

Премьер-министр призывает порядочных, профессиональных и патриотичных граждан пожать заявку на конкурс.

Отмечается, что правительство уволило председателя ГАСК Сергея Кузьмина, руководителя Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка, председателя Государственного агентства лесных ресурсов Владимира Бондаря, председателя Государственной архивной службы Татьяну Баранову, председателя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константина Ващенко, председателя Государственного агентства резерва Вадима Мосийчука и его заместителя Дмитрия Булатова, председателя Государственного агентства по вопросам электронного правительства Александра Рыженко.

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Кабмин также уволил председателя Государственной службы по безопасности на транспорте Михаила Ноняка.

Также правительство приняло заявление об увольнении руководителя «Укравтодор» Славомира Новака (с 1 октября 2019 года).

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Все по теме:

Кабмин, Премьер-министр, Укравтодор, ГАСК, Алексей Гончарук, "Укртрансбезопасность", Славомир Новак.
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