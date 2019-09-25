Кабмин стал на защиту территориальных общин: детали закона

Новости Украины:Теперь территориальные общины смогут сами разрабатывать свои перспективные планы.

Кабинет министров Украины проголосовал за изменения в закон "О добровольном объединении территориальных общин", который дает возможность общинам разрабатывать свои перспективные планы самостоятельно.

Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Украины.

Отмечается, что благодаря изменениям у чиновников исчезнет возможность влияния на решение местных общин. К примеру, они не смогут влиять на строительство дорог и финансирование больниц и школ.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал данное решение, назвав предыдущие действия местных чиновников пиаром за счет территориальных общин.

"Отныне только община определять приоритеты, которые будут в основе ее перспективного плана. Потому философия способных общин означает свободу самоуправления не для чиновников, а для людей", - заявил Гончарук.