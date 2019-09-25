Зеленский назвал первоочередные задачи Украины

Новости Украины:По словам президента Украины, завершение войны и возвращение всех оккупированных территорий – первоочередные задачи.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что завершение войны и возвращение всех оккупированных территорий является его первоочередными задачами, но не ценой жизней украинских граждан и права Украины на собственный выбор.

"Завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и господство мира является моей задачей. Но не ценой жизни наших граждан, свободы или права Украины на собственный выбор", - сказал он во время своего выступления в среду в рамках общих дебатов на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Зеленский указал, что по этой причине Украина нуждается в мировой поддержке. "Я понимаю: все присутствующие здесь имеют собственные государственные заботы, и чужие проблемы не должны волновать вас больше своих собственных. Я понимаю, это жизнь. Но в современном мире, где мы с вами живем, больше нет чужой войны. И никто из вас не сможет чувствовать себя в безопасности, когда идет война в Украине, когда идет война в Европе. И фатальной может стать мысль, что вас это все не касается и никогда не коснется", - подчеркнул он.

Президент Украины считает, что нельзя мыслить о глобальном и закрывать глаза на детали или, как кому-то кажется, даже мелочи. "Ведь именно так закладывался фундамент для двух мировых войн. И ценой невнимательности, ценой молчания, бездействия или нежелания отступить от собственных амбиций в конечном итоге стали десятки миллионов человеческих жизней. Неужели человечество начало забывать об этих страшных уроках истории?", - отметил он.