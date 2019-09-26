Зеленский благодарен ЕС за поддержку, но Северный поток-2 это угроза безопасности

Новости Украины:Зеленский рассказал, что телефонный разговор с президентом США, происходил в сложный момент, когда Россию вернули в ПАСЕ.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что телефонный разговор с президентом США, в котором он критически высказался в сторону ЕС, происходил в сложный момент, когда Россию вернули в ПАСЕ, а санкции не остановили Северный Поток 2.

Украина благодарна ЕС за всю поддержку, но построение российского газопровода составляет прямую угрозу безопасности Украины, рассказал Президент Украины в Нью-Йорке.

"Я вам говорю очень честно. Я за каждое свое слово отвечаю. Я много раз благодарил и продолжаю благодарить. Сейчас на встрече с президентом (США Дональдом - ред.) Трампом я сказал это также. Я благодарен за любую помощь для Украины, в частности, и от наших европейских лидеров. От госпожи Меркель, от господина Макрона, и от многих других", - ответил Президент, не создаст ли обнародован текст телефонного разговора с критическими словами в сторону ЕС проблем с европейскими партнерами.

В то же время Президент объяснил, что телефонный разговор с Трампом проходил "в очень сложный период", когда Россию вернули в ПАСЕ, стало известно, что никакие санкции не останавливают строительство "Северного потока 2".

"Я говорил об этом со всеми лидерами - теми, о которых шла речь в этом разговоре и другими - и многие из них говорили: "Мы понимаем, но в этих вопросах будет так", - рассказал он.

Президент добавил: "Я ни о ком не хочу ничего плохого говорить. Все, кто нам помогает - всем спасибо, но я сказал правду. Потому что Северный поток для нас - это угроза. Вы знаете, большая угроза энергетической безопасности", - добавил Зеленский.