Угроза для Европы: МИД Украины и Грузии подчеркнули важность давления на РФ

Новости Украины:Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани подчеркнули важность давления на Москву.

Как говорится в сообщении на сайте МИД, встреча состоялась 25 сентября на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В частности, министры обсудили дальнейшие шаги в контексте восстановления суверенитета и территориальной целостности двух государств.

Также было отмечено, что на сегодняшний день Российская Федерация является ключевой угрозой безопасности не только Украины и Грузии, но и всей Европы.

В этой связи была подчеркнута важность давления международного сообщества на Москву с целью прекращения ею агрессии и обеспечения уважения к Уставу ООН и другим нормам международного права.

Кроме того, Пристайко и Залкалиани подняли вопрос евроатлантической интеграции. В этом контексте состоялся обмен мнениями относительно дальнейших шагов обеих стран на пути достижения стандартов НАТО и сближения с Альянсом.