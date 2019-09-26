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Угроза для Европы: МИД Украины и Грузии подчеркнули важность давления на РФ

Угроза для Европы: МИД Украины и Грузии подчеркнули важность давления на РФ
10:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: МИД

Новости Украины:Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани подчеркнули важность давления на Москву.

Как говорится в сообщении на сайте МИД, встреча состоялась 25 сентября на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В частности, министры обсудили дальнейшие шаги в контексте восстановления суверенитета и территориальной целостности двух государств.

Также было отмечено, что на сегодняшний день Российская Федерация является ключевой угрозой безопасности не только Украины и Грузии, но и всей Европы.

В этой связи была подчеркнута важность давления международного сообщества на Москву с целью прекращения ею агрессии и обеспечения уважения к Уставу ООН и другим нормам международного права.

МИД: Украина и Польша продолжат углублять свои двусторонние отношения

Кроме того, Пристайко и Залкалиани подняли вопрос евроатлантической интеграции. В этом контексте состоялся обмен мнениями относительно дальнейших шагов обеих стран на пути достижения стандартов НАТО и сближения с Альянсом. 

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Все по теме:

Украина, Грузия, МИД, Вадим Пристайко, Давид Залкалиани.
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