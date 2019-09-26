Украина и Кения договариваются о сотрудничестве в сфере авиации

Новости Украины:Украина и Кения намерены активизировать сотрудничество в авиационной сфере и сфере информационных технологий

Как говорится в сообщении на сайте МИД, 25 сентября на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с министром иностранных дел Республики Кения Моникой Джумой.

В частности, в ходе встречи собеседники обсудили пути интенсификации политического диалога между Украиной и Кенией.

Министры также обсудили вопросы дальнейшей активизации торгово-экономического сотрудничества, в частности в авиационной сфере и сфере информационных технологий.

Кроме того, Пристайко и Джума обменялись мнениями относительно развития сотрудничества между двумя государствами в рамках международных организаций и в сфере образования.

Джума подтвердила планы приехать с визитом в Украину и пригласила Пристайко в Кению.