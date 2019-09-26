Скачать
Четверг, 26.09.2019
Правительство изменило закон о формировании ОТГ: что изменится
Правительство изменило закон о формировании ОТГ: что изменится
Порошенко празднует 54 года: жизненный путь 5-го президента (Фото)
Порошенко празднует 54 года: жизненный путь 5-го президента (Фото)
Девин Хэйни назвал слабые стороны Ломаченко
Девин Хэйни назвал слабые стороны Ломаченко
Приметы и обряды на 26 сентября - День Корнилия
Приметы и обряды на 26 сентября - День Корнилия

Украина и Кения договариваются о сотрудничестве в сфере авиации

Украина и Кения договариваются о сотрудничестве в сфере авиации
10:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: МИД

Новости Украины:Украина и Кения намерены активизировать сотрудничество в авиационной сфере и сфере информационных технологий

Как говорится в сообщении на сайте МИД, 25 сентября на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с министром иностранных дел Республики Кения Моникой Джумой.

В частности, в ходе встречи собеседники обсудили пути интенсификации политического диалога между Украиной и Кенией.

Министры также обсудили вопросы дальнейшей активизации торгово-экономического сотрудничества, в частности в авиационной сфере и сфере информационных технологий.

Угроза для Европы: МИД Украины и Грузии подчеркнули важность давления на РФ

Кроме того, Пристайко и Джума обменялись мнениями относительно развития сотрудничества между двумя государствами в рамках международных организаций и в сфере образования.

Джума подтвердила планы приехать с визитом в Украину и пригласила Пристайко в Кению.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, МИД, Кения, Сотрудничество, Вадим Пристайко, Моника Джума.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Можем гордиться за Первую леди: элегантная Елена Зеленская в США
02 Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
03 На международном конкурсе красоты в Индии победила украинка Анастасия Погосова
04 Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2019: все знаки Зодиака
05 Зачем мы видим сны: ученые уже дали ответ на этот вопрос
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Берите зонтики, будет дождить: прогноз погоды на четверг
Берите зонтики, будет дождить: прогноз погоды на четверг
Зеленский: На меня никто давить не может и никто давить не будет (Видео)
Зеленский: На меня никто давить не может и никто давить не будет (Видео)
Курс валют на 26 сентября: доллар бьет рекорды, гривна укрепилась
Курс валют на 26 сентября: доллар бьет рекорды
Пласидо Доминго прокомментировал свой уход со сцены после секс-скандала
Пласидо Доминго прокомментировал свой уход со сцены после секс-скандала
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь