Лукашенко поставил себя на место Зеленского

Новости Украины:Президент Белоруссии рассказал, что по его мнению нужно сделать для восстановления мира на Донбассе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего общения с украинскими СМИ, поделился своим мнением какие шаги нужно предпринять для достижения мира на Донбассе.

По его словам, если бы он был на месте Зеленского, то пошел бы на все ради достижения мира и восстановления территориальной целостности Украины. Например, он пошел бы на уступки тем кто воюет на Донбассе, в части проведения выборов.

Лукашенко акцентировал, что для достижения результата одних разговоров мало. Нужно идти на конкретные шаги, которые объединят Украину и сохранят ее целостность.

"Если украинской власти предлагают или у них есть возможность, если, конечно, украинская власть очень хотят единства Украины и снова воссоединить восточные территории, где идет война ... я бы пошел на все. На проведение выборов? Я бы пошел на проведение выборов. Я бы все делал, чтобы выйти на ту границу и взять под контроль Украины ", - заявил Лукашенко.