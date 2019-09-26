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"Да, матюкался": Филатов прокомментировал свою нецензурную брань в адрес депутата

"Да, матюкался": Филатов прокомментировал свою нецензурную брань в адрес депутата
18:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Таким образом, по словам Филатова, он старался более доходчиво объяснить депутатам суть.

Городской председатель Днепра Борис Филатов объяснил, почему выругался матом на сессии горсовета, отвечая на вопрос одного из депутатов.

Как сообщает "Страна", мэр Днепра утверждает, что таким образом пытался более доходчиво объяснить депутатам суть.

"Да, матюкался. Это я так пытался объяснить депутатам, чтобы они не задавали тупых вопросов", - пояснил Филатов свою нецензурную брань. По словам мэра Днепра, депутаты спрашивали о возможности посмотреть прозрачность продажи коммунальной собственности, хотя сами прекрасно знали, что все эти данные есть в Prozorro.

"Так а на *уя вы тупые вопросы задаете? Они до этого тролили меня своими идиотскими вопросами, падали на пол - говорили, что их кто-то побил. Там есть трое их Самопомощи и один из БПП, которым лень работать, не лень дурака валять", - отметил Филатов.

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Как сообщалось ранее, должностные лица горсовета Днипра, подозреваемых в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств на ремонте моста, объявлены в розыск, другим фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Мэр, Днепр, Борис Филатов, БПП.
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