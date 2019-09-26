Радев надеется на мирное урегулирование конфликта на Донбассе

Новости Украины:Президент Болгарии в ООН призвал к отводу войск на Донбассе.

Президент Болгарии Румен Радев призвал к соблюдению договоренностей об отводе войск и тяжелой военной техники на Донбассе, а также выразил надежду на урегулирование "военного конфликта на Востоке Украины".

Об этом он заявил в своем выступлении на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, что проходит в Нью-Йорке.

"Более пяти лет прошло с начала военного конфликта на Востоке Украины, однако ситуация продолжает оставаться тревожной. Мы призываем к мирному урегулированию конфликта, и считаем, что произошедший обмен заключенными знаком надежды на его урегулирование", - заявил Радев.

Глава Болгарии также призвал к прекращению боевых действий на Донбассе и соблюдению договоренностей об отводе войск и тяжелой военной техники.