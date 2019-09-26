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Гончарук ищет менеджера в Кабмин: детали

Гончарук ищет менеджера в Кабмин: детали
22:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Кабинет министров Украины ищет "сильных менеджеров".

Кабмин ищет сильных менеджеров, поскольку ряд важных должностей государственной службы стал вакантным.

Об этом в Facebook написал Премьер-министр Алексей Гончарук.

"Ряд важных должностей государственной службы стал вакантным. Поэтому мы ищем сильных менеджеров в правительство технократов. Возможно, ими станете именно вы?" - написал Гончарук.

Он уточнил, что Государственная служба геологии и недр, Государственная архитектурно-строительная инспекция, Укртрансбезопасность, Укравтодор и другие учреждения ждут своих новых руководителей.

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По его словам, будет непросто, "но точно интересно".

"Также напоминаю, что еще более 40 других карьерных возможностей ждут вас на портале. Приходите на государственную службу. Нам нужны лидеры перемен", - подчеркнул Гончарук.

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Правительство, Кабмин, Алексей Гончарук.
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