Гончарук ищет менеджера в Кабмин: детали

Новости Украины:Кабинет министров Украины ищет "сильных менеджеров".

Кабмин ищет сильных менеджеров, поскольку ряд важных должностей государственной службы стал вакантным.

Об этом в Facebook написал Премьер-министр Алексей Гончарук.

"Ряд важных должностей государственной службы стал вакантным. Поэтому мы ищем сильных менеджеров в правительство технократов. Возможно, ими станете именно вы?" - написал Гончарук.

Он уточнил, что Государственная служба геологии и недр, Государственная архитектурно-строительная инспекция, Укртрансбезопасность, Укравтодор и другие учреждения ждут своих новых руководителей.

По его словам, будет непросто, "но точно интересно".

"Также напоминаю, что еще более 40 других карьерных возможностей ждут вас на портале. Приходите на государственную службу. Нам нужны лидеры перемен", - подчеркнул Гончарук.