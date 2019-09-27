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Нам туда не надо: Кулеба назвал СНГ клубом неудачников

Нам туда не надо: Кулеба назвал СНГ клубом неудачников
09:46 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости Украины:Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает СНГ клубом неудачников, который ни на что не способен.

Говоря о движении Украины в ЕС и необходимости избавиться от восприятия Украины как части "русского мира", Кулеба сказал, что не видит в СНГ препятствий для евроинтеграции нашего государства.

"СНГ — это клуб неудачников. А нам надо стремиться в "клуб удачников". СНГ - это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ — это закрытая история", - отметил Кулеба.

При этом он подчеркнул, что это его личное мнение, а вопрос о работе Украины в СНГ следует адресовать главе МИД Вадиму Пристайко, поскольку это его компетенция. За последние месяцы Украина вышла из целого ряда соглашений с СНГ.

Украина максимально снизила уровень представленности в заседаниях высших органов СНГ - в некоторых мероприятиях участвовали только руководители иностранных дипломатических учреждений исключительно с целью защиты национальных интересов, утверждает МИД.

Кулеба рассказал, что необходимо чтобы Украина подписала "промышленный безвиз"

МИД также отозвал трех представителей Украины, которые работали на должностях в структурах содружества по квоте Украины, а в августе 2018 года было ликвидировано постоянное представительство Украины при координационных институтах СНГ.

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Украина, ЕС, МИД, СНГ, Дмитрий Кулеба.
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