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Адвокат Трампа намерен рассказать всю правду о вмешательстве Украины в выборы 2016

Адвокат Трампа намерен рассказать всю правду о вмешательстве Украины в выборы 2016
12:40 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Рудольф Джулиани заявил, что получил прямых свидетелей, видео и документы подтверждение вмешательства.

Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен обнародовать доказательства вмешательства украинских чиновников в американские выборы 2016 года.

Об этом он написал в Twitter.

"Я не представлял обвинения в незаконном влиянии Украины на выборы 2016 года. Я получил прямых свидетелей, видео и документы подтверждение этого. Смотрите и ждите", – заявил он.

Ранее в газете NYT появилась информация, что Джулиани планировал в Украине встретиться с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, чтобы убедить его провести расследования, которые бы могли дать Белому дому больше новой информации относительно вопросов, интересующих Трампа, чтобы помочь ему переизбраться на второй срок.

Одно из них касалось американского расследования о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

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А другое – сына вице-президента США Джозефа Байдена в газовой компании, которая принадлежит украинскому олигарху. New York Times пишет, что истинный мотив окружения Трампа в том, чтобы дискредитировать расследование специального представителя Департамента юстиции Роберта Мюллера относительно вмешательства России в выборы в США, подорвать дело против Пола Манафорта, который оказался в тюрьме, и навредить кампании Джозефа Байдена перед тем, как он станет кандидатом от Демократической партии на выборах 2020 года.

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Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Рудольф Джулиани.
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