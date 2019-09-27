Кучма: Новая ВР - не просто другой состав, а "другая реальность"

Новости Украины:Экс-президент Украины оценил работу Верховной Рады нового созыва.

Второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма высоко оценивает работу Верховной Рады 9-го созыва и надеется, что этот парламент оправдает доверие граждан.

"Сегодня Рада работает беспрецедентно быстро и технологично. Какими будут результаты - увидим. Я верю, что парламент оправдает небывалое доверие народа. Потому что если не оправдает, то и разочарование будет небывалым…", - сказал Кучма в интервью газете "Сегодня", опубликованном в пятницу, отвечая на вопрос о том, нравится ли ему стиль работы нынешнего парламента.

По словам второго президента, нынешняя Верховная Рада - не просто другой состав, а "другая реальность".

"Я не мог мечтать не то что о монокоалиции, но хотя бы об устойчивом конструктивном большинстве. В самом факте однопартийного большинства есть и потенциал, и скрытые угрозы, но необходимость срочных мер настолько назрела, что нужно рисковать", - считает Кучма.