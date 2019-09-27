Верещук: Разработаны еще 8 законопроектов относительно рынка земли

Представитель Кабмина Ирина Верещук в парламенте заявила о еще 8 разработанных законопроектах, касающихся рынка земли.
Об этом Верещук сообщила в эфире одного из каналов.
Она заявила, что разработанные законопроекты вносятся в реформу рынка земли. Эти проекты не будут касаться вообще продаж. Это будет касаться санкций (продажа юридическим лицам тех стран, которые сегодня не являются дружественными), оцифровки земли, земельных кадастров и рейдерства.
Напомним, министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.
Напомним, министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.
Как сообщалось ранее, Кабинет министров утвердил законопроект о рынке земли и передает его на рассмотрение в парламент.