Верещук: Разработаны еще 8 законопроектов относительно рынка земли

Новости Украины:Эти проекты не будут касаться вообще продаж.

Представитель Кабмина Ирина Верещук в парламенте заявила о еще 8 разработанных законопроектах, касающихся рынка земли.

Об этом Верещук сообщила в эфире одного из каналов.

Она заявила, что разработанные законопроекты вносятся в реформу рынка земли. Эти проекты не будут касаться вообще продаж. Это будет касаться санкций (продажа юридическим лицам тех стран, которые сегодня не являются дружественными), оцифровки земли, земельных кадастров и рейдерства.

Напомним, министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

Напомним, министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров утвердил законопроект о рынке земли и передает его на рассмотрение в парламент.