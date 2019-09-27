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Холодницкий: Зеленский не делал "заказы" на уголовные дела

Холодницкий: Зеленский не делал "заказы" на уголовные дела
16:06 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Холодницкий заявил, что Владимир Зеленский не оказывал на него никакого давления.

Заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не оказывал на него давления в расследовании никаких уголовных дел и никаких указаний от главы государства он не получал.

"Была встреча с Владимиром Зеленским в конце мая. Давления никакого не было... Был нормальный разговор о том, что стране нужны результаты. Я разделяю позицию президента, что с коррупцией надо что-то кардинально делать, и это все должно быть сделано, как это прописано для каждого органа", - заявил он.

Холодницкий подчеркнул, что одни правоохранительные органы должны собирать, хранить и предоставлять доказательства, другие должны эти доказательства анализировать и принимать решения по ним.

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"Никаких указаний, - кого трогать, кого не трогать, - не было. Наоборот, было видение, что даже если новая власть попадется (в коррупционных преступлениях - ред), мы (президент и его команда -ред) первые, кто будем требовать справедливого следствия и суда. Это, скажу откровенно, обнадеживающе... Никаких звонков из Офиса президента с указаниями, тех трогайте или не трогайте, не было", - добавил он.

По словам Холодницкого, это дает надежду, что в работе всей правоохранительной системы, не только в Национальном антикоррупционном бюро Украины и САП, будет независимость.

Кроме того, руководитель САП отметил, что видит у нового генпрокурора Руслана Рябошапки желание к переменам.

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SAP, НАБУ, Владимир Зеленский, Руслан Рябошапка, Назар Холодницкий.
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