Холодницкий: Дело экс-регионала Иванющенко передано в САП

Новости Украины:

На минувшей неделе Генеральная прокуратура передала в НАБУ и САП дело соратника экс-президента Виктора Януковича, бывшего народного депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко.

Об этом заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"На минувшей неделе нам генпрокурор передал так называемое "дело Иванющенко", определив подследственность", - сказал он.

"Сейчас будем разбираться с этим делом - какие там нюансы и есть ли там состав преступления или нет. Мы только получили это производство", - добавил руководитель САП.

В мае 2017 года тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ намерена вместе со швейцарскими коллегами активизировать расследование по делам в отношении Иванющенко и конфисковать его средства.

"Проблема Иванющенко состоит из следующих кейсов: первое - он подозревался в хищении средств Киотского протокола, который якобы заключался на ремонт различных социальных объектов: школы, больницы и т. п. К сожалению, все до одного объекты фирмы, которая связана с Иванющенко, расположены на временно оккупированных территориях. Как вы понимаете, ни следствие, ни экспертизы провести в Красном Луче, Луганске просто невозможно. Этот кейс, к сожалению, мы не можем развивать", - заявил Луценко.

Перед этим стало известно, что Генпрокуратура проводит расследование по факту организации Иванющенко хищения госсредств в особо крупных размерах на сумму около 177 млн грн при заключении договоров между ГП "Госэкоинвест" и ООО "Карпатыстройинвест". Также расследование проводится по факту получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах на сумму около 650 млн грн.

5 июля 2019 года Генпрокуратура отменила постановление о закрытии уголовного производства о подозрении Иванющенко в присвоении и растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

В июле Министерство внутренних дел возобновило Иванющенко в розыске.