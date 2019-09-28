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Премьер вместе с американскими врачами посетил "Охматдет"

Премьер вместе с американскими врачами посетил "Охматдет"
00:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Алексей Гончарук в Охматдете встретился с врачами из США.

Премьер-министр Алексей Гончарук посетил Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет", где также побывали представители Детского исследовательского госпиталя святого Иуды (США).

Об этом глава правительства сообщил в Facebook.

“Был сегодня в НДСБ "Охматдет", куда приезжали американские коллеги из Детского исследовательского госпиталя святого Иуды. Это единственный госпиталь в США, который занимается только детскими онкозаболеваниями, имеет собственный мощный исследовательский центр. В лечении детского рака они достигли необычайных результатов — 9 из 10 тяжелобольных детей выздоравливают. Кроме этого, они уникальны еще и тем, что 75% их финансирования поступает от пожертвований американцев, остальное покрывается за счет страховых компаний и грантов”, - написал Премьер-министр.

Он выразил уверенность, что опыт американской больнице будет полезным для Украины.

“Мы в полной мере поддержим инициативу больницы св. Иуды по расширению доступа к лечению, повышение медицинских стандартов, повышение квалификации врачей и углубления исследовательской деятельности”, - отметил Гончарук.

Он также поблагодарил всех украинских врачей и остальной медицинский персонал, доноров и неравнодушных людей.

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“Правительство, со своей стороны, сделает все, чтобы со временем достичь такой же статистики, как у наших коллег! Надеюсь, что 2020 год станет годом позитивных перемен”, - отметил Премьер-министр.

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Охматдет, Визит, Премьер, Алексей Гончарук.
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