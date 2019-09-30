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Глава украинской делегации в ПАСЕ заявила, что отказываться от общения с РФ

Глава украинской делегации в ПАСЕ заявила, что отказываться от общения с РФ
04:28 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости Украины:Елизавета Ясько: Я знаю, как общаться с россиянами и считаю это только плюсом.

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, депутатка от партии "Слуга народа", Елизавета Ясько заявила, что отказываться от полного общения с Россией – неправильно, поскольку, защищая свои интересы, необходимо знать, что происходит в мире.

Об этом Ясько сообщила в интервью изданию "Левый берег".

По словам Ясько, навыки общения с россиянами она получила еще во время учебы в одном из московских университетов: "Меня там, мягко говоря, не всегда воспринимали нормально. Я знаю, как с этими людьми общаться и считаю это, наоборот, только плюсом ...".

Осеннюю сессию ПАСЕ глава делегации планирует посетить в качестве гостя. Там, как она говорит, уже запланированы встречи с европейскими политиками, в частности с госсекретарем МИД Франции по вопросам Европы Амели где Моншален.

Противостоять РФ в ПАСЕ будет не Украина: глава делегации едет на заседание одна и как гость

Другие депутаты, члены делегации, на сессию не поедут. Кроме этого, Ясько добавила, что участие Украины в следующей сессии, подтвердило бы согласие государства на несправедливое возвращение России в ПАСЕ,

"Мы не участвуем в этой осенней сессии, но мы рассматриваем это сотрудничество, как стратегически важное для Украины."

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ПАСЕ, РФ, Делигация, Елизавета Ясько.
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