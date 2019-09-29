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Воскресенье, 29.09.2019
Противостоять РФ в ПАСЕ будет не Украина: глава делегации едет на заседание одна и как гость
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Противостоять РФ в ПАСЕ будет не Украина: глава делегации едет на заседание одна и как гость

Противостоять РФ в ПАСЕ будет не Украина: глава делегации едет на заседание одна и как гость
18:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Глава украинской делегации в ПАСЕ Ясько едет на заседание Ассамблеи в качестве гостя.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько едет на заседание Ассамблеи с неофициальным визитом - в качестве гостя.

На полях ассамблеи одной из самых крупных делегаций, российской, будут оппонировать не украинские депутаты. Сама Ясько готова противостоять делегации РФ в одиночку, рассказала политик в интервью Lb.ua.

По ее словам, из представителей новой делегации никто не едет.

"Еду я с неофициальным визитом. В качестве главы делегации, но у меня же нет статуса и полномочий. То есть, в качестве гостя. У меня запланировано много встреч, нужно со всеми познакомиться, все изучить", - поведала депутат.

Из подтвержденных встреч - Госсекретарём МИД Франции по вопросам Европы Амели де Моншален.

"Уже подтвердили эту встречу. С французской стороной несколько встреч будет, посмотрим. Я хочу охватить максимально, чтобы собрать информацию и понять всю картину. Мне нужно в этом разбираться", - говорит нардеп.

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Представители старой делегации, по ее словам, могут поехать в качестве гостей, совершив частный визит. Статус гостя позволяет работать в кулуарах. "Это значит, мы можем общаться, если возникает какой-то вопрос, где нужно защитить украинские интересы", - пояснила Ясько, добавив, что едет — одна.

Рассказала депутат и о статусе украинской делегации на сегодняшний день.

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"Статус делегации такой, что она сформировалась по нашим, как бы, внутринациональным украинским правилам. Мы существуем, у нас есть глава, у нас есть всё, но мы не подаем credentials новой делегации (документ, наделяющий народных депутатов правом представлять Украину в ПАСЕ, – Ред.). Что это значит? Это значит, что у нас ещё есть минимум три месяца, чтобы это сделать и уже получить полномочия в самой ПАСЕ. То есть, до конца года и даже до начала январской сессии мы можем подать эти заявки. Почему мы это сейчас не делаем? Потому что если бы мы подали, то признали, что согласны быть частью этого несправедливого процесса по возвращению России. Мы этого не хотим. Наоборот, мы хотим передать сигнал Европе о необходимости строить новый диалог. И мы такие не одни. У нас есть партнеры, у нас есть друзья", - сообщила Ясько.

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ПАСЕ, Россия, Елизавета Ясько.
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