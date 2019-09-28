Скачать
Суббота, 28.09.2019
"Украинская история" Трампа: американские СМИ насчитали два десятка фигурантов
"Украинская история" Трампа: американские СМИ насчитали два десятка фигурантов
"Украина и коррупция почти неотделимы": Климкин отреагировал на видео Трампа
"Украина и коррупция почти неотделимы": Климкин отреагировал на видео Трампа
Атлетико 0:0 Реал: онлайн-трансляция матча (Видео)
Атлетико 0:0 Реал: онлайн-трансляция матча (Видео)
Компания Xiaomi готовит новые смарт-часы
Компания Xiaomi готовит новые смарт-часы

Возвращение РФ в ПАСЕ: в Германии дали объяснение этому решению

Возвращение РФ в ПАСЕ: в Германии дали объяснение этому решению
22:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Немецкий дипломат объяснил, почему Россию вернули в ПАСЕ.

Берлин должен постоянно поднимать в переговорах с российской стороной вопросы защиты прав человека, в том числе незаконных арестов крымских татар в аннексированном Россией Крыма.

Об этом сказал посол, уполномоченный МИД ФРГ по Восточной Европе, Южному Кавказу и Центральной Азии Михаэль Зиберт, который принял участие в открытой дискуссии "Политически мотивированные преследования и репрессии в современной России", которая состоялась на этой неделе в Берлине.

"Нельзя забывать о нарушениях прав человека, о задержании активистов в аннексированном Крыму. Еще многие люди остаются там в тюрьмах. Не надо забывать и про саму аннексию полуострова", - сказал Зиберт.

По его словам, в Берлине внимательно и с беспокойством наблюдают за ограничением свобод в России, за абсолютной непропорциональностью некоторых арестов и приговоров в последнее время.

Зиберт заверил, что для немецкой стороны очень важным является вопрос освобождения политических заключенных, поэтому она критикует ситуацию в двусторонних переговорах, отмечает отдельные кейсы, "пытается вытащить того или другого" из тюрьмы или, по крайней мере, улучшить условия пребывания в тюрьме.

Пристайко поговорил с новым генсеком ПАСЕ о сложившимся кризисе доверия

Поддержание диалога очень важно, ведь это играет большую роль в решении вопроса политических заключенных, убеждены в МИД ФРГ.

"Если страны не будут вести переговоры, эскалация может перерасти в большой конфликт", - предостерег Зиберт.

Грузия поддержит бойкот Украины в ПАСЕ: комментарий Канделаки

Именно поэтому, а также ради того, чтобы граждане РФ могли обращаться в Европейский суд по правам человека, Германия, по словам ее представителя, и приложила усилия для возвращения права голоса России в ПАСЕ.

"Берлин теперь ожидает, что Россия будет выполнять свои обязанности", - сказал дипломат, признав, что процесс возвращения был не простым и многими воспринимается критически.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, ПАСЕ, Россия, Михаэль Зиберт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандальные снимки: что происходит с Анастасией Заворотнюк (Фото)
02 Именины (День Ангела) Людмилы: значение имени и поздравления
03 Полезная зелень: почему не стоит злоупотреблять
04 Стефанчук анонсировал отход от "турборежима" работы Рады
05 Новолуние 28 сентября: о чем мечтать, чтобы сбылось
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Kyiv Lights Festival: В Киеве начался фестиваль света и медиа-искусства
В Киеве начался фестиваль света и медиа-искусства
В Европе моль массово уничтожает каштаны: растения на грани исчезновения
Каштаны в Европе под угрозой исчезновения
Теракт возле Дворца спорта: в Харькове прошла акция против обмена с РФ
В Харькове прошла акция против обмена пленных с РФ
Мода 2019: шикарные образы для осеннего сезона (Фото)
Мода 2019: шикарные образы для осеннего сезона (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь