Возвращение РФ в ПАСЕ: в Германии дали объяснение этому решению

Новости мира:Немецкий дипломат объяснил, почему Россию вернули в ПАСЕ.

Берлин должен постоянно поднимать в переговорах с российской стороной вопросы защиты прав человека, в том числе незаконных арестов крымских татар в аннексированном Россией Крыма.

Об этом сказал посол, уполномоченный МИД ФРГ по Восточной Европе, Южному Кавказу и Центральной Азии Михаэль Зиберт, который принял участие в открытой дискуссии "Политически мотивированные преследования и репрессии в современной России", которая состоялась на этой неделе в Берлине.

"Нельзя забывать о нарушениях прав человека, о задержании активистов в аннексированном Крыму. Еще многие люди остаются там в тюрьмах. Не надо забывать и про саму аннексию полуострова", - сказал Зиберт.

По его словам, в Берлине внимательно и с беспокойством наблюдают за ограничением свобод в России, за абсолютной непропорциональностью некоторых арестов и приговоров в последнее время.

Зиберт заверил, что для немецкой стороны очень важным является вопрос освобождения политических заключенных, поэтому она критикует ситуацию в двусторонних переговорах, отмечает отдельные кейсы, "пытается вытащить того или другого" из тюрьмы или, по крайней мере, улучшить условия пребывания в тюрьме.

Поддержание диалога очень важно, ведь это играет большую роль в решении вопроса политических заключенных, убеждены в МИД ФРГ.

"Если страны не будут вести переговоры, эскалация может перерасти в большой конфликт", - предостерег Зиберт.

Именно поэтому, а также ради того, чтобы граждане РФ могли обращаться в Европейский суд по правам человека, Германия, по словам ее представителя, и приложила усилия для возвращения права голоса России в ПАСЕ.

"Берлин теперь ожидает, что Россия будет выполнять свои обязанности", - сказал дипломат, признав, что процесс возвращения был не простым и многими воспринимается критически.