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Ермак: Зеленский планирует еще визит в США

Ермак: Зеленский планирует еще визит в США
10:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:Помощник президента Андрей Ермак заявил, что в планах президента Украины Владимира Зеленского еще один визит в США.

Президент Владимир Зеленский планирует еще один визит в США, официальный. Об этом в интервью "ТСН" рассказал помощник президента Андрей Ермак. Он заявил, что Зеленский и президент США Дональд Трамп обсуждали вопрос нового визита на встрече в Нью-Йорке.

"Эта беседа [которая запустила процедуру импичмента Трампа] — часть истории. И уже теперь президенты обсуждали совсем другие вопросы. Именно по инициативе президента Трампа было очень так конкретно акцентировано: да, торговля — с американской стороны у меня отвечает госсекретарь по энергетике — министр [Рик] Перри, с украинской стороны... то есть на сегодня мы имеем такие задачи и расписание по подготовке уже официального визита", — сказал Ермак. Напомним, Ермак назвал ситуацию с телефонным разговором Владимира Зеленского и Дональда Трампа внутренними делами США. Это первый комментарий представителей администрации президента Зеленского о скандале, который длится уже вторую неделю.

Ранее 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора между президентами Украины и США. Согласно с ней, Зеленский и Трамп говорили о расследовании против сына бывшего вице-президента Джо Байдена в США и признали давление на Зеленского. До этого в палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за возможного давления.

Секретарь Госдепа США был в курсе встречи Джулиани и Ермака

26 сентября Специальный комитет по разведке палаты представителей США опубликовал текст жалобы неназванного сотрудника разведки, который сообщил о давлении Трампа. Жалоба основывается на данных от американских чиновников, которые поделились ими с разведчиком.

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США, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Андрей Ермак.
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