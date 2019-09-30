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НАПК нашли нарушения в декларации Данилюка

НАПК нашли нарушения в декларации Данилюка
13:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:НАПК нашли недостоверно указанные данные в декларации экс секретаря СНБО Александра Данилюка на суму 1,6 млн гривень.

Бывший министр финансов и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк указал в декларациях недостоверные данные на почти 1,6 миллиона гривень. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно данным проверки, Данилюк, подавая исправленные декларации за 2015 и 2016 годы, указал недостоверные сведения о жилье и земельном участке, принадлежащие ему и жене на праве общей собственности. Общая сумма таких сведений составляет более 1,6 миллиона гривень. Кроме того, НАПК отмечает про недостоверную информацию в исправленной декларации нардепа Виктора Шевченко (за 2017 год), который "забыл" указать автомобиль, корпоративные права и доходы жены на общую сумму 480 тысяч гривень.

Вместе с тем судья Дружковского горсуда Донецкой области Геннадий Молибога в исправленной декларации за 2015 год не указал два земельных участка и автомобиль, а также ложно проинформировал о доходе жены. Об автомобиле судья не сообщил и в декларации за 2016 год. Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации судьи за 2015 год (исправленной) составляет более 1,6 миллиона гривень, а за 2016 – более 560 тысяч гривень.

НАПК проверило декларации Данилюка за 2015 и 2016 годы

27 сентября в Офисе президента Украины заявили, что Данилюк написал на имя Зеленского заявление об отставке, глава государства рассмотрит ее после возвращения из США. Позже Данилюк подтвердил информацию.

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Коррупция, СНБО, Министр финансов, Декларация, Александр Данилюк, НАПК.
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