Зеленский проведет совещание в НБУ

В Национальный банк, чтобы пообщаться с сотрудниками регулятора, прибыло руководство государства.
В частности, Президент Украины Владимир Зеленский, Премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова с командой и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов с командой.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ на странице в Facebook.
В Нацбанке отметили, что после общения с сотрудниками начнется совместное совещание Президента, команды центробанка и команды правительства по вопросам финансово-экономического развития.
"Мы будем говорить о финансовой стабильности и устойчивом экономическом росте", - рассказал глава НБУ.