Зеленский проведет совещание в НБУ

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский проведет в НБУ совещание с командой развития финансово-экономического положения Украины.

В Национальный банк, чтобы пообщаться с сотрудниками регулятора, прибыло руководство государства.

В частности, Президент Украины Владимир Зеленский, Премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова с командой и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов с командой.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ на странице в Facebook.

В Нацбанке отметили, что после общения с сотрудниками начнется совместное совещание Президента, команды центробанка и команды правительства по вопросам финансово-экономического развития.

"Мы будем говорить о финансовой стабильности и устойчивом экономическом росте", - рассказал глава НБУ.