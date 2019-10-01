Зеленский заявил, что не чувствует давления Трампа

Новости Украины:Глава государства на брифинге также рассказал о ситуации вокруг Дональда Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не имел встреч и телефонных разговоров с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

"Я никогда не встречался с Руди Джулиани. Никогда не имел телефонных разговоров с ним", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве, отвечая на вопрос, встречался ли он с Джулиани.

Владимир Зеленский снова заявил, что на него невозможно влиять – ни в Украине, ни за ее пределами.

"Я никогда не чувствую никакого влияния на меня. У меня и на Западе, и в Украине есть очень много людей, которые хотели бы влиять на меня, но я президент независимой Украины и на меня, как мне кажется, и пока мои шаги свидетельствуют об этом – влиять невозможно", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве, отвечая на вопрос, чувствовал ли он давление на себя во время разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский заявил, что говорил на украинском языке в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"Есть. Есть один и тот же текст. Я говорил на нашем родном языке – украинском, президент Трамп, к сожалению, говорил не на украинском, а на английском языке", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве, отвечая на вопрос о существовании украинской версии стенограммы телефонного разговора с президентом США Трампом.

При этом Зеленский уклонился от ответа на вопрос, готов ли он обнародовать украинскую версию стенограммы разговора.

Напомним, вечером 1 октября Владимир Зеленский на специальном брифинге рассказал о ситуации вокруг "формулы Штайнмайера", выборах на Донбассе и встрече в "нормандском формате".