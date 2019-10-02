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Среда, 02.10.2019
Геращенко: Встреча в нормандском формате состоится в неблагоприятных условиях
Геращенко: Встреча в нормандском формате состоится в неблагоприятных условиях
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Геращенко: Встреча в нормандском формате состоится в неблагоприятных условиях

Геращенко: Встреча в нормандском формате состоится в неблагоприятных условиях
02:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Предстоящая встреча в нормандском формате состоится в самых неблагоприятных для Украины условиях.

"Когда-то Путин устраивал накануне встречи Илловайск и Дебальцево, чтобы поднять ставки. Теперь — устроил подписания формулы Штанмайера. Франция и Германия уже поздравили. Ведь если Украина сама это подписала, ура ура ура, почему должен переживать Париж и Берлин. И теперь Украину заставят принять все. Только об ответственности Москвы, и безопасности, выводе, а не разведении войск, границе - все молчат. И это действительно открывает путь для снятия санкций с РФ. В иллюзии мира, а не к миру", - убеждена она.

По ее словам, позитив в этой ситуации - только в освобождении заложников, "все остальное - будет трудно".

В Берлине рады согласованию "формулы Штайнмайера"

"Украину заставят провести выборы, пушилины - дейнеги будут легализованы как представители местного самоуправления, РФ снимет с себя ответственность за разрушенный Донбасс, восстановление похищенного, уничтоженного, сокрушенного ляжет на бюджет Украины. Да, Запад немного поможет, это обойдется ему в разы дешевле, чем санкции против РФ, которые снимут уже в следующем году. Такой мой прогноз. Если не сбудется — за год признаю, что не увидела гениального плана новой власти между строками формулы", - добавила Геращенко.

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Ирина Геращенко, Встреча, Условия, Нормандский формат.
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