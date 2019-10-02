Госдепартамент США в среду проведет брифинг по Украине

Новости Украины:Стив Линик встретится с сотрудниками Конгресса на Капитолийском холме.

Генеральный инспектор Госдепартамента США Стив Линик в среду проведет брифинг для сотрудников нескольких комитетов Палаты представителей и Сената США о документы, связанные с Госдепартаментом и Украиной. Об этом сообщает ABC News.

Подробности брифинга остаются неизвестными. Ожидается, что Линик встретится с сотрудниками Конгресса на Капитолийском холме.

Предполагается, что брифинг может быть связан с недавними разоблачениями, касающимися роли Госдепартамента в координации взаимодействия между Руди Джулиани, личным адвокатом президента США Дональда Трампа, и украинскими должностными лицами.

Напомним: в последние недели Госдепартамент подвергся критике из-за того, что связал Джулиани с многочисленными украинскими чиновниками для возобновления расследования относительно прошлого вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.