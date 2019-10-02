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Парламент Нидерландов хочет расследовать роль Украины в катастрофе MH17

Парламент Нидерландов хочет расследовать роль Украины в катастрофе MH17
06:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Крис ван Дам отметил важность полноценного исследования по установлению фактов о закрытии воздушного пространства над восточной Украиной.

В Нидерландах большинство в Палате представителей хочет расследовать роль Украины в трагедии MH17. Об этом сообщает NOS.

“Палата представителей хочет дальнейшего расследования роли Украины в катастрофе MH17. Все партии, которые присутствовали на дискуссии по этому вопросу, поддерживают предложение CDA (Христианско-демократическая партия) и социалистической партии SP. Расследование должно быть сосредоточено на том, почему не было закрыто воздушное пространство над восточной Украиной во время боевых действий”, - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок во время дебатов в Нижней палате был сдержанным и осторожным в своих высказываниях.

"Мы не видим для этого юридических причин", - сказал он.

По словам Блока, такое расследование не является легкой задачей, однако он не возражал против него.

"Время бежит. Воспоминания стираются, данные теряются", - отметил депутат CDA Крис ван Дам. И добавил, что это также важно для родственников жертв трагедии МН17.

Депутат отметил важность полноценного исследования по установлению фактов о закрытии воздушного пространства над восточной Украиной.

Как известно, в 2015 году Совет по безопасности Нидерландов заявил, что Украина должна была закрыть свое воздушное пространство в 2014 году, когда был сбит пассажирский самолет Малайзийских авиалиний рейса МН17.

Этот вопрос вновь поднимался в июле 2019 года на Международном симпозиуме “Пять лет после сбития МН17". Тогда посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов сказал, что Украина действовала в соответствии с действующими на тот момент правилами ИКАО и исходя из анализа имеющихся рисков.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди тех, кого передала Украина, был и боевик “ДНР” Владимир Цемах, который является фигурантом дела МН17.

Его дочь после этого заявляла, что они с отцом вернулись на оккупированную часть Донбасса.

Цемах — бывший начальник ПВО в подконтрольном оккупантам городе Снежное. Украина обвинила Цемаха в создании террористической группы. Пятого сентября суд в Киеве освободил его под личное обязательство. Перед обменом его допросили следователи Международной следственной группы по делу о крушении "Боинга".

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ на оккупированном Донбассе 17 июля 2014 года. На борту авиалайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

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Международная следственная группа сообщила, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.

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Все по теме:

Украина, Нидерланды, Парламент Нидерландов, Катастрофа MH17, Стеф Блок, Крис ван Дам.
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