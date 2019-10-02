В ВР подали законопроект о продажах земли через ProZorro

Новости Украины:Депутаты предложили свой вариант торгов земельными участками через систему ProZorro.

Народные депутаты из партии "Слуги народа" зарегистрировали в ВР законопроект №2195 о земельных торгах (продажа и аренда) через открытые электронные аукционы ProZorro.Продажи.

Об этом сообщила в Facebook народный депутат Роксолана Пидласа.

"Больше не будет куча бумаги и разговоры за закрытыми дверями. Все аукционы - будут проводиться только он-лайн. # 2195 - один из трех важнейших законопроектов пакета земельной реформы и имеет большую важность.Если не будет обеспечен равный доступ к земельным аукционам - о конкуренции и рыночной цене можно будет позабыть", - прокомментировала Пидласа.

Полный текст законопроекта позже будет опубликован на сайте Верховной Рады.